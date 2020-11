Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub in Supermarkt: Täter setzen Pfefferspray und Fäuste ein, um Schnaps zu stehlen

Mönchengladbach (ots)

Vier junge Männer haben am Samstag, 21. November, gegen 19.30 Uhr aus einem Supermarkt an der Dahlener Straße im Ortsteil Schmölderpark mehrere Flaschen mit Spirituosen entwendet und bei ihrer Flucht einen 24-jährigen Supermarktmitarbeiter mit Pfefferspray abgewehrt sowie einen 67-jährigen Kunden leicht verletzt, indem sie ihn zu Boden gestoßen haben.

Während einer der Heranwachsenden vor dem Geschäft wartete, um die Umgebung im Auge zu behalten, betraten die anderen drei die Filiale. Einer von ihnen sprach den 24-jährigen Verkäufer an und lenkte ihn ab. Die beiden anderen füllten währenddessen einen Rucksack und eine Sporttasche mit Diebesgut. Dabei handelte es sich um Waren aus der Spirituosenabteilung. Als der Verkäufer auch auf sie aufmerksam wurde, ergriffen alle drei die Flucht und rannten Richtung Ausgang. Einen von ihnen bekam der 24-Jährige kurzzeitig zu fassen. Der junge Mann schlug ihm aber mit der Faust ins Gesicht, sprühte ihm Pfefferspray in die Augen und konnte fliehen. In Höhe des Ausgangs stieß einer der anderen einen 67-jährigen Kunden aus dem Weg. Der Mann stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die drei Männer entkamen trotz sofort eingeleiteter Fahndung der Polizei. Alle drei sollen junge Männer im Alter von etwa 18 bis 25 Jahren sein. Der Polizei liegen darüber hinaus die folgenden Personenbeschreibungen vor: Der erste Mann ist mutmaßlich arabischer Herkunft, circa 1,65 Meter groß und schlank. Er trug einen Dreitagebart und war bekleidet mit einer roten Jacke. Der zweite ist ebenfalls mutmaßlich arabischer Herkunft und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Bekleidet war er mit einem weißen Hoodie und einer schwarzen Weste. Außerdem führte er einen Rucksack mit. Der dritte, der beschrieben werden konnte, ist circa 1,80 Meter groß, kräftig gebaut und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Identität der Täter machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jn)

