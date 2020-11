Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallzeugen gesucht

OchtendungOchtendung (ots)

Am Samstag, den 21.11.2020 gegen 17 Uhr kam es in der Bismarckstraße in Ochtendung zu einem Verkehrsunfall wobei der Verursacher im Vorbeifahren einen geparkten PKW (Ford, Focus, weiß) an der Fahrerseite streifte und diesen erheblich beschädigte. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Unfallfahrzeug könnte es sich um einen Ford Transit handeln.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen unter der Rufnummer 02651-801-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell