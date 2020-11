POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht im Industriegebiet Mayen - Robert-Bosch-Str. 1

Polizeidirektion Mayen

Am 20.11.2020 kam es im Tagesverlauf (ca. zwischen 11:00 - 18:00 Uhr) zu einer Verkehrsunfallflucht im Industriegebiet in Mayen, Robert-Bosch-Str. 1. Ein dort am Straßenrand abgestelltes WC-Haus sowie ein sich daneben befindlicher Altkleidersammelcontainer wurden vermutlich beim Rückwärtsfahren eines LKW beschädigt. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, welche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.

