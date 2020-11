Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gefährliche Körperverletzung: Zwei 19-Jährige schwer verletzt

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Zwei 19-Jährige sind am Samstag, 21. November, um 19.10 Uhr auf dem Bismarckplatz im Stadtteil Gladbach von einem unbekannten Mann mit einem Messer beide am Arm verletzt worden. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser.

Die Männer sagten gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten aus, sie hätten vor einer Bankfiliale gestanden und dort etwas gegessen, als sich ihnen der unbekannte Mann genähert habe. Der Mann sei vermutlich aus der Stephansstraße gekommen. Er habe in einer den 19-Jährigen fremden Sprache etwas gesagt und sie mit dem Messer angegriffen. Anschließend sei er über die Oskar-Kühlen-Straße davon gelaufen.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß. Er habe eine Jeans, eine Winterjacke und einen Mund-Nasen-Schutz getragen.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Sie bittet diese, unter der Nummer 02161-290 anzurufen. (km)

