Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schmuck und Sparbuch gestohlen statt Heizungen überprüft - 83-Jährige wird zum Diebstahlsopfer

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Eine 83-jährige Frau ist am Freitag, 20. November, in Giesenkirchen-Mitte an der Heukenstraße zum Opfer von zwei Trickdieben geworden, die sich als Heizungsmonteure ausgegeben hatten. Die unbekannten Täter entwendeten ein Sparbuch und Schmuck.

In der Mittagszeit hatten die beiden Männer an der Haustür des Mehrfamilienhauses geklingelt. Nachdem ihnen über den Türdrücker geöffnet worden war, standen sie vor der Wohnungstür der Frau und gaben vor, sie müssten die Heizungen überprüfen. Während einer der beiden Männer die Frau bei einem Gespräch im Wohnzimmer ablenkte, ging der andere durch die verschiedenen Räume, ehe sich die Männer verabschiedeten und die Wohnung wieder verließen. Erst später stellte sich der Diebstahl heraus.

Die Beschreibungen der Tatverdächtigen: Beide Männer sind etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und von normaler Statur. Sie hatten beide keinen Bart und trugen keine Brille. Beide waren bekleidet mit langer Hose und Jacke; sie trugen weder Mund-Nasen-Maske noch Handschuhe. Einer sprach akzentfrei hochdeutsch.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell