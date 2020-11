Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Friedhofsverwaltung und Bezirksverwaltungsstelle Wickrath

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zum Samstag, 21.11.2020 wurde in die Friedhofsverwaltung auf der Preyerstraße, im Stadtteil Rheydt, durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Objekt eingedrungen. Die Räumlichkeiten wurden von den Tätern durchsucht und im Objekt wurden weitere Türen und Behältnisse gewaltsam aufgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden einige Werkzeuge entwendet.

Am Samstagnachmittag wurde durch eine Zeugin ein Einbruch in die Bezirksverwaltung Wickrath gemeldet. Durch gewaltsames Öffnen einer Tür gelangten der oder die Täter in das Gebäude. In einem Büro wurden Schubladen durchwühlt, ob etwas entwendet wurde kann nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht gesagt werden.(gg)

