Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Schlangenlinie über die B 70

Borken (ots)

Am Montagmorgen befuhr eine 43 Jahre alte Autofahrerin gegen 05.35 Uhr die B 70 aus Richtung Weseke kommend in Richtung Borken. Sie fuhr in Schlangenlinie, so dass eine hinter ihr fahrende Zivilstreife die Kollegen informierte. Die 43-Jährige konnte kurz darauf angehalten und kontrolliert werden. Da sie erheblich unter Alkoholeinfluss stand, leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm der Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

