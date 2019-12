Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigter gesucht

Bocholt (ots)

Einen Schaden an einem geparkten Auto verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstag in Bocholt. Der Fahrer geriet mit seinem Wagen an einen schwarz lackierten VW Polo, der an dem Gelderse Weg geparkt war, und beschädigte diesen im Frontbereich. Der Verursacher klemmte nach eigenen Angaben seine Visitenkarte hinter den Scheibenwischer. Gemeldet hat sich der Geschädigte jedoch bislang nicht, so dass der Unfallverursacher sich bei der Polizei meldete

Die Polizei bittet den Geschädigten sich beim Verkehrskommissariat Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990.

