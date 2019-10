Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rabiate Mutter im Schwimmbad 11.10.2019, 11:30-12:30 Uhr

Wörth (ots)

Durch einen Zeugen wird mitgeteilt, dass sich im Hallenbad in Wörth/Rhein folgender Sachverhalt abgespielt habe: Er habe beobachtet, wie eine Frau sich mit ihren Kindern, ca. 11 Jahre altes Mädchen sowie 13 Jahre alter Junge, dort aufhält. Anscheinend habe die Frau ihrer Tochter das Schwimmen beibringen wollen, was jedoch nicht so geklappt habe, wie sie das wollte. Sie sei aggressiv geworden und habe das Mädchen gegen den Kopf geschlagen sowie deren Kopf mehrfach unter Wasser gedrückt. Die Frau und die Kinder sind momentan noch unbekannt. Die Polizei Wörth bittet um Mithilfe. Wer hat das Verhalten ebenfalls beobachtet? Wer kennt die Frau/Kinder? Wenn sie sich selbst erkennen, bitte melden Sie sich und tragen zur Aufklärung des Sachverhaltes bei.

