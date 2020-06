Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Portmonee aus der Handtasche gestohlen

Leichlingen (ots)

Während eines Einkaufs wurde der Geschädigten das Portmonee samt Bargeld und Ausweisen aus der Handtasche gestohlen.

Die Frau aus Leichlingen war gestern Nachmittag (17.06.), kurz nach 15:00 Uhr, zum Einkaufen in einem Supermarkt an der Neukirchener Straße unterwegs. Ihre rote Geldbörse hatte sie in ihrer Handtasche. Im Geschäft kam ihr eine Dame sehr nah und berührte sie sogar. Erst später bemerkte die Geschädigte, dass vermutlich in diesem Moment ihre Geldbörse mit Bargeld und den persönlichen Papieren gestohlen wurde.

Die fremde Frau war etwa 160 bis 165 cm groß, hatte schulterlanges, braunes Haar und war zwischen 30 und 40 Jahre alt.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell