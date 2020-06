Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Fahrt mit dem E-Scooter hat Konsequenzen

Rösrath (ots)

Gestern Nachmittag (17.06.), um 15:40 Uhr, fiel Polizisten auf der Feldstraße in Richtung Forsbach ein E-Scooter auf dem Geh- und Radweg auf.

Das sogenannte Elektrokleinstfahrzeug verfügte nicht über ein Versicherungskennzeichen, so dass der Fahrer in der anschließenden Kontrolle mit diesem Umstand konfrontiert wurde. Er will nicht gewusst haben, dass er den E-Scooter versichern muss und wollte damit nur schnell nach Hause fahren.

Der 37-jährige Rösrather erweckte durch körperliche Auffälligkeiten den Verdacht, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Ein Drogenvortest reagierte passenderweise positiv auf Amphetamin und THC.

Dem Fahrer sollte anschließend in einem nahe gelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden. Vor der Fahrt im Streifenwagen wurde der Mann durchsucht. Hierbei fanden die Polizisten in der Hose des Mannes noch eine kleine Tüte mit Amphetamin, die sichergestellt wurde.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und die Polizisten schrieben eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell