POL-RBK: Rösrath - Einbrecher hebelten in Kleineichen Terrassentür auf

Rösrath (ots)

Die Täter durchwühlten ein komplettes Einfamilienhaus und flüchteten mit Schmuck.

Beide Bewohner hatten das Haus in der Straße Auf dem Langenbroich am Dienstagmorgen (16.06.) gegen 07:30 Uhr verlassen. Bei ihrer Rückkehr am Nachmittag gegen 16:00 Uhr stand die Terrassentür weit offen. Einbrecher hatten sie aufgebrochen und anschließend sämtliche Räume im Haus durchwühlt. Mit Schmuck flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen.

