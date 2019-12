Polizei Münster

POL-MS: Betrügerduo ergaunert mit Wechseltrick dreistelligen Geldbetrag

Münster (ots)

Zwei unbekannte Täter baten am Donnerstagnachmittag (5.12., 14 Uhr) auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hammer Straße einen 57-jährigen Münsteraner darum, Geld zu wechseln. Der Münsteraner zeigte sich hilfsbereit, öffnete seine Geldbörse und gab die gewünschten Münzen heraus. Der unbekannte Täter legte die einzutauschende Münze selbstständig in die Geldbörse, bedankte und verabschiedete sich. Kurze Zeit später fiel dem 57-Jährigen auf, dass ein dreistelliger Geldbetrag aus dem Scheinfach fehlte.

Bei dem Duo handelte es sich um einen Mann und eine Frau. Beide sind etwa 1,70 Meter groß, circa 30 Jahre alt und werden als osteuropäisch beschrieben. Der Mann war komplett schwarz gekleidet und hatte kurze schwarze Haare. Die Frau trug eine helle Jacke und hatte blonde Haare.

Hinweise unter der Rufnummer 0251 275-0.

