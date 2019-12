Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher nehmen Tresor am Heeremansweg mit - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Donnerstag (5.12., 16 Uhr bis 18.51 Uhr) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Heeremansweg ein und entwendeten einen Tresor.

Die Diebe kamen durch ein nicht verschlossenes Tor ungehindert in den Garten, hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchwühlten mehrere Räume. In einem Zimmer fanden die Eindringlinge in einem Schrank einen Tresor und nahmen diesen komplett mit. Darin waren Bargeld, Ausweise, Schmuck, Uhren und Silbermünzen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

