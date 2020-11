Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Audi S5 Coupé gestohlen

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Der Diebstahl eines schwarzen Pkw vom Typ Audi S5 Coupé mit MG-Kennzeichen ist der Polizei Mönchengladbach angezeigt worden.

Das Fahrzeug stand in Hardterbroich-Pesch an der Rheinstraße, als es am Montag, 23. November, vermutlich im Zeitraum zwischen 2 und 3.55 Uhr entwendet wurde.

Wer Hinweise geben kann, sollte sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

