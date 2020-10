Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Niestetal-Sandershausen (Landkreis kassel): Diebstahl eines BMW M2

KasselKassel (ots)

In der heutigen Nacht zwischen 02:20 Uhr und 03:05 Uhr wurde ein in dem "Ulmenweg" in Niestetal-Sandershausen abgestellter BMW M 2, Modell "Competition" entwendet. Das Fahrzeug ist silberfarben, hat das Kennzeichen: KS-W 424 und ist noch fast "fabrikneu". Der Wert des Fahrzeuges beläuft sich vermutlich um die 60.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Zeugen, die Hinweise zu den oder dem Täter geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon: 0561- 9100 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Jens Heine (EPHK)

Telefon: +49 561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell