Polizei Bielefeld

POL-BI: Lenkrad und Scheinwerfer gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Nacht zu Mittwoch, 17.06.2020, haben Diebe in Gadderbaum Fahrzeugteile an zwei SUV der Oberklasse ausgebaut.

In der Straße am Wellenkotten hatte ein Bielefelder seinen Mercedes GLE zwischen Dienstag, 21:00 Uhr, und Mittwoch, 07:15 Uhr abgestellt. In diesem Tatzeitraum schlugen Unbekannte eine Autoscheibe ein und demontierten das Mercedes-Lenkrad. Zudem entfernten sie die Frontscheinwerfer des SUV. Sie verschwanden mit der Beute und ließen die Schrauben der Scheinwerfer zurück.

In unmittelbarer Nachbarschaft schlugen an der Geibelstraße ebenfalls Autoteilediebe zu. Eine Anwohnerin bemerkte am Mittwochmorgen, 10:00 Uhr, dass die Frontscheinwerfer ihres Porsche Cayenne fehlten. Am Vortag hatte sie den SUV gegen 15:00 abgestellt.

Den entstandenen Sachschaden schätzten Polizeibeamte bei der Anzeigenaufnahme auf mehrere Tausend Euro.

Möglicherweise handelt es sich um die gleichen Täter, die sich an den beiden Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben. Die Polizei fragt, wem sind eventuell in den vergangenen Tagen fremde Personen oder Fahrzeuge in der Nachbarschaft aufgefallen?

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell