Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger geben sich als Techniker einer Telekommunikationsfirma aus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Zwei unbekannte Männer erlangten am Mittwoch, den 17.06.2020, unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung an der Straße Am Dreierfeld und stahlen Bargeld.

Gegen 12:20 Uhr klingelte es an der Wohnungstür zweier Senioren, nahe der Kreuzung Am Dreierfeld/Sommerhufe. Der Ehemann öffnete die Tür und sah zwei ihm unbekannte Männer in Arbeitskleidung vor sich stehen. Sie gaben an, für eine Telekommunikationsfirma zu arbeiten. Sie seien gekommen, um die Leitungen zu kontrollieren. Dafür müssten sie sich den Anschluss einmal genauer ansehen. Während sie den älteren Herrn in ein Gespräch verwickelten, drängten sie sich an ihm vorbei ins Innere der Wohnung.

Während eine der Personen vermeintlich den Anschluss suchte, verschwand der andere aus dem Blickfeld des Seniors. In einem weiteren Raum sah er sich nach Diebesgut um. Als der Bielefelder das bemerkte, ergriffen die beiden Männer die Flucht.

Der Senior verständigte sofort die Polizei, doch von den Betrügern fehlte jede Spur. Später stellte er fest, das Bargeld entwendet worden war.

Noch während sich die eintreffenden Polizeibeamten mit dem Senior unterhielten, kam ein direkte Nachbar dazu und gab an, dass kurz zuvor auch bei ihm die Techniker geklingelt hätten. Auch hier gelang es den zwei unbekannten Männern, Bargeld zu erbeuten.

Über die Täter können die älteren Herren sagen, dass sie zwischen 30 und 35 Jahre alt waren und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild hatten. Der eine Mann war etwa 30 Jahre alt, schlank und zwischen 1,57 Meter und 1,80 Meter groß. Er trug ein graues T-Shirt und eine blaue Hose. Er trug eine Brille und hatte eine schwarze Schreibmappe bei sich. Der Zweite war etwas kleiner und kräftiger gebaut. Er trug einen Bart. Beide Männer hatten eine Art Schlüsselband um mit einem scheinbar gefälschten Ausweis des Telekommunikationsunternehmens.

Die Polizei rät, unangemeldete Techniker nicht in die Wohnung zu lassen. Schließen Sie die Tür und kontaktieren sie das Unternehmen. Dort erfahren Sie, ob sie tatsächlich Mitarbeiter zu Ihnen entstand haben.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell