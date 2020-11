Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mutmaßlicher Dealer spuckt auf der Flucht vor der Polizei Kokain-Bubbles aus

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Ein 20-Jähriger aus Aachen, den Polizeibeamte am Mittwoch, 25. November, in den Nachmittagsstunden im Bereich des Europaplatzes in Gladbach beim Handel mit Betäubungsmitteln beobachtet hatten, ist nach einer Flucht vor der Polizei von den Beamten vorläufig festgenommen worden.

Der mutmaßliche Dealer fuhr, als er kontrolliert werden sollte, zunächst auf einem Fahrrad davon und spuckte dabei an der Ecke Humboldtstraße / Margarethenstraße mehrere Kokain-Bubbles aus, die auf der Straße landeten. Er hatte die in Frischhaltefolien verpackten Verkaufseinheiten mit dem Rauschgift offensichtlich in seinem Mundinnenraum transportiert. Als er mit dem Rad ins Straucheln kam und zu Fuß seine Flucht fortsetzen wollte, konnten Polizisten ihn nach wenigen Metern stellen.

Vorläufig festgenommen wurde am Mittwoch auch ein 20-Jähriger aus Kempen, dem ebenfalls Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen wird. Die Polizisten entdeckten am Platz der Republik bei einer Durchsuchung Marihuana in seiner Jacke und stellten das Rauschgift sicher.

Beide Beschuldigten, die nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen wurden, kassierten Strafanzeigen und dreimonatige Bereichsbetretungsverbote. (ds)

