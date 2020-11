Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Lkw-Fahrer bestohlen

OllpeOllpe (ots)

Am Donnerstag (11. November) gegen 19.40 Uhr haben Unbekannte einem 37-Jährigen Lkw-Fahrer eine Jacke und einen Rucksack aus seiner Fahrerkabine gestohlen. Der Lkw-Fahrer machte eine kurze Toilettenpause auf einem Autobahnparkplatz an der A45. Als er seine Fahrerkabine verließ, verschloss er den Lkw nicht. Wenige Minuten später kehrte er zu seinem Fahrzeug zurück und stellte fest, dass seine Jacke und sein Rucksack entwendet wurden. In der Jacke befand sich seine Geldbörse mit Bargeld und verschiedenen Ausweisdokumente. Der Wert der Beute liegt insgesamt im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

