Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zigarettenautomat in Fischteich aufgefunden

FinnentropFinnentrop (ots)

Am Mittwoch (11. November) hat ein Pilzsammler einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in einem Fischteich in Lenhausen aufgefunden. Nach seinen Angaben war dieser am Samstag (7. November) noch nicht dort. Die Feuerwehr Lenhausen barg den Automaten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendeten unbekannte Täter den Zigarettenautomaten, öffneten ihn vermutlich mit einem Bunsenbrenner und entsorgten ihn abschließend in dem Teich. Aufgrund der Wasserlage konnte die Polizei keine verwertbaren Spuren auffinden. Was die Täter erbeuteten, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell