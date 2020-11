Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Graffitis an Schallschutzmauer

AttendornAttendorn (ots)

Am Mittwoch (11. November) hat eine Streifenwagenbesatzung eine Verschmutzung an einer Schallschutzmauer in Höhe des Kreisverkehrs "Münchener Straße/ Märkische Straße" entdeckt. An der Wand haben Unbekannte Graffitis mit zum Teil politischen Ausrufen aufgesprüht. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02761-9269-0 entgegen.

