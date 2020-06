Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Einbruch in Massagestudio

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 12.06.2020 auf den 13.06.2020 wurde die Eingangstür eines Massagesalons in der Edigheimer Straße aufgehebelt. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld aus der dortigen Kasse.

Bitte melden Sie sich bei sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

