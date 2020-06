Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Unfallflucht ohne Führerschein

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte ein 25-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug beim Rückwärtsfahren auf einem Tankstellengelände in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen eine Maschine zur Reinigung von Fußmatten. Durch die Wucht der Kollision wurde die Reinigungsmaschine aus der Verankerung gerissen. Anstatt sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern, betrat der 25-Jährige die Tankstelle, kaufte vier Dosen Bier und verließ anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Durch Ermittlungen der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 wurde bekannt, dass der Beschuldigte das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt ohne das Einverständnis des Fahrzeughalters geführt hatte und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiter wurden Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum festgestellt. Im Rahmen von Folgemaßnahmen wurde dem Beschuldigten, der aktuell keinen festen Wohnsitz hat, eine Blutprobe entnommen. Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung wurde der Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Den 25-jährigen Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell