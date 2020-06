Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Einbruch in Sonnenstudio

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 11.06.2020 auf den 12.06.2020 brachen bislang unbekannte Täter in ein Sonnenstudio in der Kranichstraße in Edigheim ein und entwendeten dort mehrere Elektrogeräte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

