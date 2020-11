Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall unter Drogen- und Alkoholkonsum

FinnentropFinnentrop (ots)

Ein Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln hat sich heute Morgen (12. November) gegen 9.30 Uhr auf der Bamenohler Straße in Finnentrop ereignet. Eine 49-Jährige befuhr die Straße und beabsichtigte, nach links in die Ahornstraße abzubiegen. Dabei fuhr sie mit dem Wagen so weit rechts, dass ihr Wagen von der Fahrbahn abkam und infolgedessen auf die rechte Seite kippte. Da sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen ergaben, führten die Beamten Schnelltests durch, die sowohl eine Alkoholisierung als auch den Konsum von Betäubungsmitteln bestätigten. Die 49-Jährige blieb unverletzt. Die Beamten nahmen die Fahrerin mit auf die Wache. Dort wurden Blutproben entnommen, der Führerschein beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige geschrieben. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell