Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Tüte auf heißem Herd vergessen - Feuerwehreinsatz

FreiburgFreiburg (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Sonntag, 08.11.2020, gegen 16.15 Uhr, in der Lörracher Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen fing eine auf einem heißen Herd abgestellte Papiertüre an zu rauchen, während sich der Bewohner zum Schlafen gelegt hatte. Ein Nachbar vernahm den Rauch und schaltete den Herd aus, so dass es zu keinen weiteren Schäden kam. Die Feuerwehr aus Brombach war mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Der Bewohner wurde durch den Rettungsdienst wegen Einatmung von Rauchgasen ins Krankenhaus gebracht.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer und Thorsten Becker

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell