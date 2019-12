Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertige Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Wochenende gerieten drei hochwertige Fahrräder ins Visier von Dieben. In der Zeit von Samstagabend (22 Uhr) bis Sonntagmorgen (04 Uhr) machten sie sich in der Straße Kleine Domsfreiheit an einem orange-silberfarbenen E-Bike der Marke Haibike, Modell SDuro FullSeven, zu schaffen und nahmen das Zweirad mit. Am Sonntag stahlen der oder die Täter zwischen 14 und 18 Uhr ein schwarzes Fahrrad des Herstellers Pegasus, das in der Straße Große Domsfreiheit abgestellt worden war. Eine weitere Tat ereignete sich am Sonntag zwischen 18 und 19 Uhr am Schlosswall. Dabei erlangten Unbekannte ein rotes E-Bike der Marke Specialized, Modell Vado Man 4.0. Das Fahrrad stand neben dem Haupteingang der OsnabrückHalle. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter den Rufnummern 0541/327-2115 oder 327-2215 entgegengenommen.

