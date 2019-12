Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Belm (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der B51 im Bereich Belm/Ostercappeln zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 79-jährige Fahrer eines Opel Mokka fuhr gegen 07.05 Uhr von einem Parkplatz auf die B51 in Richtung Ostercappeln und übersah einen dort befindlichen Renault Clio. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der 56 Jahre alter Fahrer des Renault und die 78-jährige Beifahrerin im Opel leicht verletzt wurden. Der Bohmter und die Osnabrückerin kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr an der Unfallstelle einspurig vorbeigeführt werden.

