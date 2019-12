Polizei Münster

POL-MS: Unfall bei Nebel - vier Verletzte und 25.000 Euro Sachschaden

Münster/Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagabend (3.12., 22.45 Uhr) auf der Landstraße 511 wurden zwei Personen schwer und zwei weitere leicht verletzt, es entstand Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Ein 20-Jähriger war mit seinem Ford auf der rechten Spur in Richtung Herten unterwegs. Er erkannte, nach ersten Erkenntnissen aufgrund von Nebel, den Renault einer 42-Jährigen vor sich zu spät. Beim Bremsen und Ausweichen verlor der 20-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und prallte seitlich gegen den Renault. Dieser wurde gegen die rechte Leitplanke geschleudert. Ein nachfolgender 27-Jähriger konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit seinem VW gegen den Ford. Der 20-Jährige und eine 45-jährige Beifahrerin in dem Renault wurden von Rettungskräften schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der 27-Jährige und die 42-Jährige wurden leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten kommen aus Herten. Die Fahrbahn war für etwa 90 Minuten gesperrt.

