POL-OG: Biberach - Fahrradfahrer verletzt

Eine mutmaßliche Vorfahrtsmissachtung beschäftigte am Mittwochmorgen die Beamten des Polizeireviers Haslach. Ein 59-jähriger Renault-Fahrer wollte kurz vor 10 Uhr von einem Privatgelände auf die Zellerstraße einbiegen, soll hierbei jedoch das dortige Anhalte-Gebot nicht beachtet haben. Hierbei soll der 59-Jährige einen 63-Jährigen Fahrradfahrer übersehen haben. Der Radfahrer kam zu Fall und musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden am Auto des Unfallverursachers wird auf rund 200 Euro geschätzt.

