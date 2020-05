Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Was macht eigentlich... die Einsatzleitstelle der Polizei? Was passiert, wenn man den Notruf 110 wählt?

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Ein Anrufer, der mobil oder vom Festnetz die 110 wählt, wird computergestützt an einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Einsatzleitstelle einer Polizeibehörde verbunden. Im Rhein-Kreis Neuss befindet sich die Einsatzleitstelle im Polizeigebäude an der Jülicher Landstraße in Neuss. Von hier aus werden alle über Notruf gemeldeten Sachverhalte im Rhein-Kreis Neuss bearbeitet und an die einzelnen Wachen in den Kommunen beziehungsweise direkt an die dortigen Streifenwagen oder die Kripo weitergeleitet. So können alle sofort notwendigen Maßnahmen und schnellst mögliche Hilfe organisiert und koordiniert werden.

Hierzu ist es wichtig, dass die wesentlichen Informationen zügig erfasst werden:

- Wer ruft an und wer ist betroffen? - Was ist passiert? - Wo ist es passiert? - Wann ist es passiert - Wie ist es passiert? - Warum ist es passiert? - Woher stammt die Information?

Manchmal ist schnelles Handeln gefragt. Bitte haben Sie Verständnis, wenn der Beamte / die Beamtin am anderen Ende der Telefonleitung Sie möglicherweise unterbricht oder sachlich bestimmt dazu auffordert, bestimmte Informationen mitzuteilen. Warten Sie auf jeden Fall am Telefon auf mögliche Nachfragen. Legen Sie nicht einfach auf. Vielleicht können Sie noch weitere wichtige Hinweise geben.

Was während der Dauer des Telefonates alles schon parallel passiert, erfahren Sie morgen in unserer Serie "Was macht eigentlich... die Einsatzleitstelle der Polizei? Multitasking bei der Bearbeitung von Notrufen"

Wussten Sie eigentlich...: Für Sprach- und Hörgeschädigte besteht die Möglichkeit, sich per Fax über die Notrufnummer 110 an die Polizei zu wenden.

