Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tanklaster verliert süsse Fracht

Grevenbroich (ots)

Am 05.05.2020 gegen 17.15 Uhr kam es in Grevenbroich-Wevelinghoven im Bereich der ehemaligen Zuckerfabrik zu einer größeren Verkehrsstörung auf Grund eines technischen Defektes an einem LKW. Beim Verlassen eines Werksgeländes an der Grevenbroicher Strasse scherte aus bislang ungeklärten Gründen die hintere Achse eines mit Zuckerrübenmelasse beladenen Tanklastzuges ab, verkantete sich unter dem Rahmen quer zum Fahrzeug und beschädigte hierbei neben Teilen der Heckverkleidung auch die Unterseite des Tankaufbaus. Teile der knapp 30 Tonnen schweren zähflüssigen Ladung liefen aus und verschmutzten kurzzeitig die Fahrbahn. Durch eine Spezialfirma wurde der LKW-Zug von der Strasse geborgen und auf einen angrenzenden Parkplatz geschleppt. Dort wird nun die süsse Fracht in einen anderen LKW umgepumpt. Für die Dauer der Bergung und Fahrbahnreinigung war die Grevenbroicher Strasse für fast zwei Stunden komplett gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. (Ma.)

