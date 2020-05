Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Gewinnversprechen - Haushälterin verhindert Betrug

Neuss (ots)

Am Montag (04.05.) verhinderte das Eingreifen einer Haushälterin, dass ein 80-Jähriger Opfer von Betrügern wurde. Der Senior hatte ihr erzählt, dass er bereits am Dienstag zuvor (28.04.) von einem Herrn "König" kontaktiert worden sei, der ihn über einen Gewinn aus einem Preisausschreiben informiert habe. Zuvor müsse er jedoch eine Gebühr zahlen und zwar in Form von Online-Guthabenkarten. Diese solle er anschließend einer angeblichen Notarin übergeben. Da weitere Anrufe zur Untermauerung des Anliegens folgten, lies sich der Senior schließlich überzeugen und erwarb am Montag (04.05.) tatsächlich Guthabenkarten. Die 56-jährige Haushälterin des 80-Jährigen hegte zu Recht Zweifel an der Geschichte und informierte umgehend die Polizei. Der Betrug konnte somit verhindert werden, eine Übergabe fand nicht statt.

"Das kann mir nicht passieren!" ist leicht gesagt. Es kann jeden treffen, denn die Betrüger gehen sehr geschickt vor, überrumpeln ihre Opfer oder setzen sie gezielt unter Druck - mit unterschiedlichen Maschen. Auch falsche Gewinnversprechen sind darunter. Generell gilt: Wenn Ihnen ein Gewinn mitgeteilt wird, Sie dafür aber vorher etwas zahlen sollen, sollten Sie misstrauisch werden. Dies gilt auch, wenn Sie am Telefon nach persönlichen Daten gefragt werden, etwa Ihre Kontodaten zum Zwecke einer Überweisung nennen sollen. Geben Sie diese Daten nicht einfach preis.

Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt oder Sie Opfer eines Betruges geworden sind, entweder über 02131 300-0 oder über den Notruf 110. Weitere Informationen und Hinweise zu den aktuellen Maschen finden Sie im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

