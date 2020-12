Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Täter bei Kupferdiebstählen gestört

HattingenHattingen (ots)

Am Donnerstag wurde ein Anwohner der Johannisstraße, gegen 00:40 Uhr, durch Lärm von der Straße aufmerksam. Als er nachschaute, sah er zwei Personen, die sich an einer Fassade eines Mehrfamilienhauses zu schaffen machten. Er beobachtete eine männliche und eine weibliche Person, die versuchten eine circa fünf Meter lange und circa 40cm breite Dachabdeckung aus Kupfer zu entwenden. Als der Anwohner sein Fenster öffnete, wurde dies durch die Täter bemerkt und sie flüchteten zunächst fußläufig in Richtung Augustastraße und anschließend in Richtung Schulstraße. Das Kupfer ließen sie an der Tatörtlichkeit zurück.



