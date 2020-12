Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbruch am Kermerlberg

Im Zeitraum von 9:30 bis 14:30 Uhr hebelten Unbekannte die rückwärtig gelegene Terrassentür eines Hauses in der Straße Kermelberg in Herdecke auf. Sie durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten Schmuck sowie Handtaschen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass entwendete Gegenstände im Rahmen von Verkehrskontrollen, Fahndungen oder Durchsuchungen aufgefunden werden. Oft handelt es sich bei dem geklauten Schmuck um Erbstücke, die schon jahrelang in Familienbesitz sind. Unser Tipp: MACHEN SIE FOTOS VON IHREM SCHMUCK! Diese können Sie dann im Falle eines Diebstahls bei der Polizei abgeben. Der Schmuck kann Ihnen dadurch im Idealfall wieder zugeordnet werden. Nur so haben sie die Chance ihren Schmuck wiederzubekommen.

