POL-PDNR: Brand eines Sofas am Straßenrand

Zwecks Sperrmüllabholung stellte ein Anwohner in der Friedhofstraße in Grünebach am 26.06.2020 in den Abendstunden u.a. ein Sofa an den Fahrbahnrand. Am frühen Morgen des 27.06. wurde dann festgestellt, dass das Sofa offensichtlich in Brand gesetzt wurde und somit das unmittelbar in der Nähe befindliche Wohnhaus einer Brandgefahr aussetzte. Wer kann Hinweise zu möglichen Brandverursachern geben oder sonst Angaben zum Vorfall machen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizeiinspektion Betzdorf, 02741 - 926 0.

