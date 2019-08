Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Kettenreaktion nach Reifenplatzer ++ Zwischenfall beim Festival - Polizei sucht Zeugen ++ Im Berufsverkehr auf der Hansaline - 49-jähriger Autofahrer mit fast 1,3 Promille am Steuer ++

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1 - Kettenreaktion nach Reifenplatzer

## Unfallfotos in der digitalen Pressemappe ##

Hollenstedt/A1. Hoher Sachschaden an insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen und zwei leichtverletzte Menschen - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der Richtungsfahrbahn Bremen der Hansalinie A1 ereignet hat.

Kurz nach 20 Uhr hatte sich die Decke eines Reifens bei einem Lkw aus dem Raum Vechta gelöst. Sie blieb als Hindernis auf der Fahrbahn liegen und sorgte für eine folgenschwere Kettenreaktion. Eine nachfolgende 42-jährige-Autofahrerin aus Kamen konnte der Reifendecke nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Ihr Skoda wurde bei dem Aufprall beschädigt. Obwohl ein 41-jährige Autofahrer aus Drensteinfurt seinen Opel stark abbremste, überfuhr auch er die Reifendecke, die mittlerweile auf dem linken Überholfahrstreifen lag. Eine nachfolgende 27-jährige Autofahrerin aus dem Raum Hamburg wich dem Opel mit ihrem Mercedes nach rechts auf die Mittelspur aus. Die dort mit einem Skoda fahrende, 66-jährige Autofahrerin aus Marburg konnte aber nicht mehr bremsen. Sie fuhr auf den Mercedes auf. Als nächstes krachte eine 20-jährige Autofahrerin aus Lohne mit ihrem VW Golf in den Skoda. Sie und ihre Zwillingsschwester erlitten dabei leichte Verletzungen. Zum Schluss fuhr eine 68-jährige Autofahrerin aus Buxtehude mit ihrem Opel gegen den auf dem linken Überholstreifen stehenden Opel des Mannes aus Drensteinfurt. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf mehrere zehntausend Euro.

Für die Zeit der Bergung der unfallbeschädigten Fahrzeuge und die Reinigung der Autobahn wurden zwei Fahrstreifen für 3 Stunden gesperrt.

Gegen den 49-jährigen Lkw-Fahrer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht ein. Er hatte nach dem Verlust der Reifendecke den Ort des Geschehens verlassen, ohne die gefährliche Situation und seine Beteiligung am Verkehrsunfall zu melden. Der Mann konnte etwas später auf dem Gelände der Raststätte Hollenstedt angetroffen werden.

Zwischenfall beim Festival - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg. Nach einem Vorfall, der sich am Samstagabend im Rahmen des Musikfestivals Ferdinands Feld ereignet hat, suchen die Ermittler der Rotenburger Polizei nach möglichen Augenzeugen. Gegen 18.30 Uhr habe eine 25-jährige Frau das Festivalgelände in Richtung Kaserne verlassen. Als sie etwa auf Höhe der "Oase Haus am Luhner Forst" war, sei sie von hinten von zwei Personen mit den Worten "Hey Mäuschen, bleib stehen!" angesprochen worden. Sie habe darauf zunächst nicht reagiert und sei weiter in Richtung "Am Luhner Holze" gelaufen. Kurz darauf sei sie von einer dieser Personen stark am rechten Arm gepackt worden. Dadurch habe die Frau Schmerzen und ein Hämatom erlitten habe. Sie habe lautstark um Hilfe gerufen, sich lösen und wegrennen können. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich ungefähr zwanzig Personen in der Nähe befunden, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben.

Der Mann, der die Frau am Arm verletzt hat, kann sie wie folgt beschreiben:

- ausländisches Erscheinungsbild - 170 cm groß - dunkle Haare - Drei-Tage-Bart - dünn, athletisch - schwarzes T-Shirt - deutsch mit Akzent

Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04261/9470.

Im Berufsverkehr auf der Hansaline - 49-jähriger Autofahrer mit fast 1,3 Promille am Steuer

Sittensen/A1. Mit knapp 1,3 Promille ist ein 49-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Vechta am Montagmorgen in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Der Mann war gegen 8 Uhr in Richtung Hamburg unterwegs, als er von der Polizei auf dem Parkplatz Stellheide kontrolliert wurde. Dabei zeigte sich schnell, dass er unter Alkoholeinwirkung am Steuer seines Volvo gesessen hatte. Auf der Polizeiwache musste der Mann aus Kasachstan eine Blutprobe, seine Fahrzeugschlüssel und auch seinen Führerschein abgeben.

Einbruch in Bauerhaus

Vierden. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in ein alleinstehendes Bauernhaus zwischen Groß und Klein Ippensen eingedrungen. Zunächst hatten sie versucht ein Kunststofffenster aufzuhebeln. Als das misslang, schlugen die Unbekannten die Fensterscheibe einfach ein. Im Haus suchten sie nach Beute und wurden fündig. Mit einem Akkuschrauber, einer Sticksäge, einer Werkmaschine und einem Pelz verließen die Täter den Tatort unerkannt.

Rasensprenger und Elchfigur gestohlen

Gestohlen. Eine etwa 40 Zentimeter hohe, weiße Elchfigur und einen Rasensprenger von Gardena haben unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen von einem Grundstück am Bremer Damm gestohlen. Der Schaden liegt bei etwa hundertfünfzig Euro.

Fensterscheibe am Toilettenhaus beschädigt

Oerel. Am zurückliegenden Wochenende haben Unbekannte das Fenster eines Toilettenhauses neben der Kirche an der Bohlenstraße beschädigt. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus und bittet unter Telefon 04765/242 um sachdienliche Hinweise.

