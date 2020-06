Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Altenkirchen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 27.06.20 17:00 Uhr und 28.06.20 18:30 beschädigten bislang unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe in der Bahnhofstraße in Altenkirchen. Der Eigentümer stellte einen Riss und die Reste eines Aufklebers an der Scheibe seines Kunstateliers fest. Aufgrund der Spurenlage vor Ort wird davon ausgegangen, dass der oder die unbekannten Täter die Beschädigung zumindest billigend in Kauf nahm. Die Polizei in Altenkirchen bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02681/946-0.

