Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- 76-Jährige nach Auffahrunfall schwer verletzt

HattingenHattingen (ots)

Eine 76-jährige Bochumerin verursachte am Dienstagvormittag auf der Nierenhofer Straße aufgrund eines medizinischen Notfalls einen Auffahrunfall. Die Bochumerin fuhr mit ihrem auf der Nierenhofer Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Martin-Luther-Straße fuhr sie ungebremst auf einen an der Ampel stehenden Hyundai eines 50-jährigen Hattingers auf und schob diesen auf den davor stehenden Mitsubishi eines 70-Jährigen. Die 76-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt werden.

