Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- 54-Jährige bei Hundespaziergang angefahren

GevelsbergGevelsberg (ots)

Ein 40-jähriger Gevelsberger fuhr am Montagmorgen auf der Kirchstraße und beabsichtigte nach links Richtung Eichholzstraße zu fahren. Er übersah dabei die 54-jährige Fußgängerin, die in diesem Moment mit ihrem Hund die Kirchstraße überquerte und es kam zur Kollision mit ihr. Die Gevelsbergerin stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Hund blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

