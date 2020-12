Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Schranken am Quartier gestohlen

Herdecke- Schranken am Quartier gestohlen Am Dienstag (01.12.) meldete sich der Parkplatzbetreiber bei der Polizei und gab an, dass in der Nacht zu Dienstag alle Schrankenbäume der Parkplatzanlage des Quartier-Ruhraue gestohlen wurden. Die Schranken wurden ordnungsgemäß abgebaut und entwendet. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02335-91667000 eingereicht werden.

