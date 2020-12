Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Scheiben an Schule eingeworfen

EnnepetalEnnepetal (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte ein unbekannter Täter, vermutlich mit am Gebäude liegenden Kieselsteinen, insgesamt zehn Fensterscheiben an der Albert-Schweitzer-Schule in Ennepetal. Nach bisherigen Erkenntnissen drang der Täter nicht in das Schulgebäude ein. Der Hausmeister bemerkte am Dienstagmorgen die Beschädigungen. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell