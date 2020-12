Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in der Essener Straße

HattingenHattingen (ots)

Am Mittwoch verschafften sich Unbekannte, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 15 Uhr, Zugang zu einem Reihenhaus an der Essener Straße. Sie öffneten gewaltsam das Fenster des Gäste WCs und gelangten so in das Erdgeschoss des Hauses. Sie durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Täter vermutlich durch die Terrassentür. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts erreicht.

