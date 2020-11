Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt missachtet

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck(pap) Ein Mitarbeiter eines Einbecker Bauunternehmens ist am Donnerstag, 26.11.2020, gegen 07.00 Uhr vom Betriebsgelände in die Insterburger Straße eingefahren. Hierbei hat er einen Pkw Fahrer (52) aus Einbeck übersehen, der die Insterburger Straße in Richtung Schwammelwitzer Straße gefahren ist. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von ca. 2500,- Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell