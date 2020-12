Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Ölspur

GaggenauGaggenau (ots)

Auf Grund eines technischen Defektes an einem Traktor kam es am Donnerstag gegen 14:30 Uhr zu einer Ölspur auf der Hubstraße. Der Fahrer selbst verständigte die Einsatzkräfte, nachdem er den Defekt bemerkte. Die Hydraulikölspur erstreckte sich dabei zirka 100 Meter entlang der Fahrspur in Richtung Schulzentrum. Eine Fachfirma übernahm die Reinigung der Fahrbahn. Der betroffene Teilabschnitt musste hierzu gesperrt werden.

/nb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell