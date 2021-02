Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verdächtiger schwarzer VW Bus auf Waldauer Fußweg: Mögliche Zeugen mit Hund gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Zeugen eines Vorfalls, der sich am vergangenen Mittwochabend auf dem Waldauer Fußweg in Kassel ereignet haben soll, suchen die mit dem Fall betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen hatten der Polizei später geschildert, dass sie zu Fuß auf dem Weg in Richtung Buga-Gelände unterwegs waren, als sich von hinten ein schwarzer VW Bus in schnellem Tempo genähert hatte. Nur durch einen Sprung zur Seite hätten sie verhindern können, dass das Fahrzeug sie erfasste. Anschließend sollen zwei Männer aus dem Fahrzeug ausgestiegen sein, woraufhin sich die verängstigten Mädchen nach eigenen Angaben in einem Gebüsch versteckten. Da die bisherigen Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung keine Hinweise auf das beschriebene Fahrzeug oder die noch unbekannten Hintergründe brachten, erhoffen sich die Beamten nun mit einer Veröffentlichung des Falls, Zeugenhinweise zu erhalten.

Nach Schilderungen der beiden Mädchen aus Kassel hatte sich der Vorfall auf dem Waldauer Fußweg im Bereich des Sportplatzes gegen 18:15 Uhr ereignet. Eine Beschreibung der beiden Männer, die aus dem VW Bus ausgestiegen sein sollen, konnten sie aufgrund der Dunkelheit nicht abgeben. Allerdings waren ihnen auf dem Waldauer Fußweg drei Spaziergänger aufgefallen, die möglicherweise relevante Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben könnten. Es soll sich hierbei um zwei Frauen und einen Mann mit einem Hund gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

