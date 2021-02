Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210217-3: Achtung! Falsche Polizisten rufen Sie an! - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei der Polizeileitstelle sind seit Montag mehrere Fälle bekannt geworden, wonach Betrüger mit der behördlichen Telefonnummer 02233 52- Bürgerinnen und Bürger über die Landesgrenzen hinaus angerufen haben, um sie nach altbekannter Masche zu betrügen.

Vermehrt rufen seit Montagnachmittag (15. Februar) besorgte Bürgerinnen und Bürger aus den Bereichen Baden-Württemberg, dem Saarland, aus Halle an der Saale sowie aus Linnich, Gerolstein, Zarentin und weiteren Orten bei der Polizei im Rhein-Erft-Kreis an. Alle gaben an, dass die Behördentelefonnummer 02233 52 gefolgt von einer zumeist vierstelligen Phantasienummer im Display ihrer Telefondisplays erschienen sei und sie nun den Grund des Anrufes erfragen wollten.

Die Ermittler des Kriminalkommissariates 12 in Hürth gehen davon aus, dass es sich um eine gefälschte Nummernanzeige (sog. Call ID Spoofing) handelt, mit der ein falscher Polizist nach bekanntem Muster Betrugsdelikte begehen will.

Die Polizei warnt mit diesem Hinweis die Bürgerinnen und Bürger. Lassen Sie sich bei einem solchen Anruf nicht täuschen und beenden Sie sofort das Gespräch. Wählen Sie selbst (!) den Notruf 110 der Polizei und lassen Sie sich die Identität des Anrufers bestätigen. (bm)

