Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210219-1: Polizei sucht Zeugen nach Automatenaufbrüchen - Brühl/Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In beiden Fällen haben die Kriminalkommissariate die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern aufgenommen.

In der Zeit zwischen Mittwoch (17. Februar) 22:00 Uhr und Donnerstagmorgen (18. Februar) 07:45 Uhr brachen Unbekannte einen Popcorn-Automaten in der Giesler Galerie in der Brühler Uhlstraße auf.

Einen Münzautomaten einer Waschbox der Waschanlage an der Bergheimer Humboldtstraße brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 02:05 Uhr und 02:16 Uhr am Donnerstagmorgen auf.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen hinsichtlich der Täter und der noch unbekannten Höhe der Beute eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. (bm)

