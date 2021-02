Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210218-2: Zwei Personen versuchten Automaten aufzubrechen.

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem versuchten Aufbruch eines Fahrkartenautomaten. Am Donnerstagmorgen (18. Februar) meldete eine Zeugin der Einsatzleitstelle über den Polizeinotruf zwei Personen, die sich an einem Fahrkartenautomaten an der Max-Ernst-Allee (Bahnhof Brühl Mitte) zu schaffen machten. Die alarmierten Polizisten stellten an der Einsatzörtlichkeit diverse Hebelspuren an einem der Fahrkartenautomaten fest, konnten aber weder die Melderin noch die beiden Tatverdächtigen antreffen. Das zurückgelassene Hebelwerkzeug stellten die Polizisten sicher und leiteten eine Fahndung nach den beiden Personen ein. Diese verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 bitten deshalb sowohl die Dame, die den Aufbruch bei der Polizei meldete, als auch weitere Zeugen, die die Tat oder verdächtige Personen im Bereich des Bahnhofs gesehen haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell